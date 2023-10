Set di don Matteo 14 a Vallo di Nera con Raoul Bova e Nino Frassica

SPOLETO – Giornata di riprese a Vallo di Nera per cast e troupe di Don Matteo 14 che, approfittando delle belle giornate di sole, hanno trasferito per 24 ore il set da piazza Duomo a Spoleto al centro storico del piccolo borgo.

L’accoglienza

Ad accogliere Raoul Bova e Nino Frassica, che ancora non ha ritrovato il gatto Hiro smarrito a Spoleto, è stata la sindaca Agnese Benedetti e alcuni residenti della zona. In particolare, troupe e cast si sono mossi tra via degli Orti, via di Mezzo e piazza Santa Maria, con riprese che hanno riguardato gli spazi esterni che alcuni interni. Vallo di Nera, però, non è la prima volta che si trasforma in set di Don Matteo e nel corso delle stagioni qui sono stati accolti attori e operati almeno altre tre volte. Bova e Frassica, comunque, torneranno nel paese di Fior di Cacioper un’altra giornata di riprese. “Noi siamo sempre molto contenti di averli qui con noi e chiaramente restiamo sempre a disposizione per vedere angoli di Vallo di Nera in Don Matteo”, ha concluso la prima cittadina.