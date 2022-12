Servizio civile, scade il 10 febbraio bando per 71.550 operatori volontari

PERUGIA – Scadrà il 10 febbraio prossimo alle ore 14, il bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti relativi a programmi di intervento di servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all’estero. L’Umbria, grazie al lavoro degli enti iscritti all’albo unico di servizio civile universale, presenta ai giovani 45 programmi di intervento articolati in 86 progetti per un totale di 1.009 operatori volontari richiesti distribuiti tra le due province di Perugia e Terni. Maggiore, quest’anno, l’offerta per i giovani con minori opportunità per i quali sono riservate 17 posizioni per la bassa scolarizzazione, 84 per le difficoltà economiche, 17 per il riconoscimento di disabilità e ancora 17 per la temporanea fragilità personale e sociale.

Percorso di tutoraggio

Per la quasi totalità dei giovani, 937, sarà anche garantito un percorso di tutoraggio finalizzato a fornire agli operatori volontari, attraverso un percorso di orientamento al lavoro, strumenti e informazioni utili per progettare il proprio futuro formativo/professionale al termine del servizio civile. Alla selezione possono partecipare i giovani fra i 18 e i 29 anni non compiuti, italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel Paese. La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente attraverso procedura telematica dalla piattaforma dedicata DOL accessibile tramite SPID (https://domandaonline.serviziocivile.it). L’elenco dei progetti attivi è consultabile sul sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale (www.politichegiovanili.gov.it) nella sezione dedicata al bando nell’area “Scegli il tuo progetto in Italia” da cui è possibile effettuare una ricerca mirata anche per territorio regionale, provinciale o comunale di interesse. Sul sito della Regione Umbria (www.regione.umbria.it/sociale) sono sintetizzate le informazioni più importanti relative al bando.

La durata

I progetti di Servizio Civile possono avere durata variabile, da 8 a 12 mesi e danno diritto agli operatori volontari che vi partecipano ad un rimborso mensile di 444,30 €, che potrebbe essere incrementato sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. I ragazzi interessati possono chiedere ulteriori informazioni agli uffici regionali, presso la Direzione Regionale Salute, Welfare. Organizzazione e Risorse Umane – Servizio Programmazione Socio – Sanitaria dell’Assistenza distrettuale. Inclusione sociale, Economia sociale e Terzo settore inviando una e-mail al seguente indirizzo: serviziocivile@regione.umbria.it L’assessore regionale alle Politiche per i giovani, Luca Coletto ha sottolineato che “grazie all’apporto delle risorse del PNRR quest’anno il servizio civile offre più di 70.000 opportunità ai tanti giovani che intendono dedicare un anno della loro vita al servizio della comunità”.