Servizio civile, dai ‘Costruttori di pace’ alle biblioteche: ultimi giorni per le domande

Quattro progetti

Quattro invece i progetti pensati dal Comune di Perugia: tre volontari sono richiesti per quello (‘Cittadini attivi e connessi’) che si pone in generale l’obiettivo di favorire la partecipazione alla vita del territorio. Per ‘Un mondo di libri’ serviranno invece quattro volontari per la promozione culturale nella biblioteca Augusta (che dopo i lavori riaprirà in primavera) e nella Sandro Penna di San Sisto. Il Comune poi con altri due ragazzi vuole dare vita a una pubblicazione per ricostruire la storia dei mecenati che hanno contribuito alla campagna Art bonus. Infine per il progetto ‘Custodiamo la memoria’ si cercano due volontari per aumentare la conoscenza e la valorizzazione delle ricchezze custodite al cimitero monumentale. Le domande, sempre entro il 10 febbraio, potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma Dol.