Servizio civile, 144 posti a disposizione e 266 domande pervenute

PERUGIA – Quarantadue enti coinvolti, 144 posti a disposizione e 266 domande pervenute: sono i numeri del bando di Servizio civile universale 2022, legati alla rete di Anci Umbria. I ragazzi e le ragazze risultati idonei (di età compresa tra i 18 e i 29 anni di età non compiuti) hanno preso servizio giovedì 25 maggio. Saranno collocati presso la sede di Anci Umbria, in Prefettura a Perugia e in 40 Comuni tra quelli che sono entrati a far parte, attraverso la collaborazione con Anci Lombardia, della rete di accreditamento di Anci Umbria.

Esigenze del territorio

“Come ogni anno in questo periodo ci troviamo a salutare i ragazzi che hanno concluso con noi questo percorso – afferma Silvio Ranieri, segretario generale Anci Umbria – per accoglierne di nuovi e sempre più numerosi. Di questo siamo felici e fieri. Come Anci cerchiamo di impegnarli in progetti formativi e connessi alle esigenze del territorio come quelli che prevedono attività di promozione dei musei cittadini, della cultura locale umbra e delle biblioteche o come quelli che puntano a favorire percorsi di inclusione sociale nei Comuni dell’Umbria. Fare il servizio civile fornisce anche la possibilità di accrescere le proprie competenze, per essere maggiormente competitivi nel mondo del lavoro”. Il servizio avrà una durata di 12 mesi, prevede una certificazione delle competenze e un percorso di tutoraggio. Ai volontari sarà riconosciuto un contributo economico mensile pari a 444,30 euro e l’attestato di fine servizio.