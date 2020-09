Serie C, ufficiali i gironi: Perugia-Gubbio unico derby, Ternana al Sud. Domani i calendari

FIRENZE – Era nell’aria, ora è ufficiale: non ci sarà il derby Ternana-Perugia in serie C. La Lega Pro ha ufficializzato i gironi e le tre umbre sono in raggruppamenti diversi: Perugia e Gubbio giocheranno il loro derby nel girone B, dove sono stati inseriti insieme alle squadre della dorsale adriatica (tranne il Teramo, che è con la Ternana), e le emiliano-romagnole. Per i rossoverdi, piazze d’eccellenza in quella che è una vera e propria C2.

Il Direttivo di Lega Pro ha, inoltre, provveduto alla compilazione dei gironi mantenendo la suddivisione utilizzata nelle scorse stagioni. Saranno inserite le lettere “X” e “Y” in attesa dei termini concessi dalla FIGC per la finalizzazione delle procedure di iscrizione di Bisceglie e Foggia (25 agosto). Domani alle 17 in diretta su Rai Sport la compilazione dei calendari a Firenze, mentre i rossoverdi saranno a Pineto aspettando di giocare l’amichevole col Pescara.

GIRONE B

A.J.Fano, Carpi, Cesena, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago Salus, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Piacenza, Ravenna, Sambenedettese, Sudtirol, Triestina, Virtus Verona, Vis Pesaro.

GIRONE C

, Avellino, Bari, X (Bisceglie), Y (Foggia), Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese.