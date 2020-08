Serie C, la Covisoc conferma le iscrizioni di Ternana e Gubbio

FIRENZE – Tutto a posto per Gubbio e Ternana. Non che ci fossero dubbi, ovviamente, sulla situazione economica dei due club, ma serviva comunque l’ok della Covisoc, l’organismo di controllo dei bilanci che come sempre interviene dopo le iscrizioni. Fere e Lupi ammessi in serie C come anche le altre 50 domande pervenute entro il termine del 5 agosto scorso.

Mancano all’appello ancora 8 squadre per completare il quadro. Di queste, quattro sono le retrocesse dalla B alle quali – stasera è prevista la finale playout fra Perugia e Pescara, chi perde si aggiunge a Livorno, Trapani e Juve Stabia – sono stati concessi altri 10 giorni, fino al prossimo 24 agosto. Una è la Juventus Under 23, per la quale il termine per l’iscrizione è scaduto lo scorso 12 agosto mentre per altre tre ovviamente arriverà la certificazione dell’esclusione, vale a dire Campodarsego, Siena e Sicula Leonzio, nessuna delle quali ha presentato la documentazione e quindi non saranno al via.