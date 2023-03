Serie C, il Gubbio acciuffa il Cesena all’ultimo istanti: è 1-1 al Barbetti

GUBBIO – CESENA 1-1 (0-1)

GUBBIO (3-5-1-1): Di Gennaro; Portanova, Redolfi, Bonini; Spina (29′ st Di Stefano), Rosaia (14′ st Vitale), Bontà, Bulevardi (14′ st M. Toscano), Nicolao (33′ st Semeraro); Arena; Vazquez (33′ st Arras). A disp.: Greco, Dutu, Signorini, Morelli, Tazzer, Buzzi. Braglia.

CESENA (3-4-1-2): Tozzo; Silvestri, Prestia, Mercadante; Adamo (39′ st Albertini), Brambilla, De Rose (26′ st Francesconi), Calderoni (1′ st Celiento); Bumbu (11′ st Saber); Ferrante, Corazza (26′ st S. Shpendi). A disp.: Lewis, Ciofi, Bianchi, Pollini, Chiarello, C. Shpendi, Udoh. All.: D. Toscano.

ARBITRO: Arena di Torre del Greco (Licari di Marsala e Trischitta di Messina); Quarto uomo: Andreano di Prato.

RETI: 30′ pt Bumbu (C), 51′ st Di Stefano (G).

NOTE: espulsi all’8′ st il diesse Mignemi (G) per proteste; 43′ st Ferrante (C) per fallo di reazione; 48′ st Bontà (G) per somma di ammonizioni; 51′ st mister D. Toscano (C) per proteste. Ammoniti: De Rose (C), Calderoni (C), Bumbu (C), Redolfi (G), Di Stefano (G). Angoli: 3-4. Recupero: 0′ pt; 6′ st. Spettatori: 1224 (439 abbonati); di cui 432 da Cesena.

GUBBIO – I lupi impattano con il Cesena e mettono al sicuro un punto. E’ finita 1-1 la sfida del Barbetti tra i padroni di casa del Gubbio e i cavallucci romagnoli. Al 14’ Portanova viene anticipato da Tozzo sugli sviluppo di una punizione. Al 30’ Bumbu si invola verso la porta rossoblu e in un rigore in movimento si fa beffe di Di Gennaro portando il Cesena in vantaggio. Al 32’ per la formazione casalinga Spina cerca la via del pari ma viene fermato dall’estremo bianconero. Nel secondo tempo al 14’ Redolfi salva provvidenzialmente un tentativo di Ferrante. Al 43’ gli ospiti restano in dieci a causa dell’espulsione di Ferrante per un fallo di reazione su Portanova. La parità numerica viene ristabilita al 47’ con il rosso per somma di ammonizioni di Bontà. Negli ultimi istanti arriva il pareggio del Gubbio: corner di Toscano, incornata di Di Stefano e palla in rete per l’1-1 finale.