Serie C, Gubbio inserito nel girone B: manca ancora una squadra

GUBBIO- Stilati questa mattina i gironi del campionato di serie C. Il Gubbio, unica umbra, è inserita nel girone B. Grandi novità nella suddivisione che è stata fatta con tagli orizzontali.

Malaccari e compagni avranno trasferte sino in Sardegna (Olbia, lo scorso anno nel girone A), ma anche in Toscana (Carrarese, Grosseto, Lucchese, Montevarchi, Pontedera, Siena, tutte formazioni – tranne gli aretini neopromossi – che lo scorso anno erano nel girone A), Emilia Romagna (Imolese, Cesena e Modena), Abruzzo (Pescara e Teramo, con quest’ultimo spostato dal girone C), Liguria (Virtus Entella, anche in questo caso spostata dal girone A), Marche (Ancona-Matelica, Fermana, Vis Pesaro) e Lazio (Viterbese, che torna nel girone B).

Manca una squadra perchè il Fano ha presentato ricorso contro l’esclusione e dunque il girone ha una X che sarà appannaggio dei marchigiani oppure della Pistoiese, pure lei ripescata dopo la retrocessione (ma dal girone A).

Gli altri gironi

GIRONE A AlbinoLeffe, Feralpisalò, Fiorenzuola, Giana Erminio, Juventus U23, Lecco, Legnago, Mantova, Padova, Piacenza, Pergolettese, Pro Patria, Pro Sesto, Pro Vercelli, Renate, Seregno, Südtirol, Trento, Triestina, VirtusVecomp Verona

GIRONE C. Acr Messina, Avellino, Bari, Campobasso, Catania, Catanzaro, Fidelis Andria, Foggia, Juve Stabia, Latina, Monopoli, Monterosi, Paganese, Palermo, Picerno, Potenza, Taranto, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla.

Alle ore 19 saranno stilati i calendari.