Serie C, festa del Gubbio a Recanati: rossoblù vittoriosi 0-2

RECANATESE-GUBBIO 0-2 (0-1)

RECANATESE (4-4-2): Fallani; Somma, Ferrante, Vona (1′ st Peretti), Longobardi (1′ st Ferretti); Senigagliesi, Morrone (34′ st Marilungo), Foresta (16′ st Raparo), Carpani; Guadagni (16′ st Stampete), Sbaffo. A disp.: Meli, Amadio, Quacquarelli, Marafini, Pacciardi, Guidobaldi. All.: Pagliari

GUBBIO (3-4-2-1): Di Gennaro; Dutu, Redolfi, Bonini; Morelli (28′ st Tazzer), Toscano (30′ st Vitale), Bulevardi (10′ st Rosaia), Semeraro; Spina (10′ st Vazquez), Di Stefano; Arras (10′ st Arena). A disp.: Greco, Signorini, Portanova, Corsinelli, Nicolao, Buzzi. All.: Braglia

ARBITRO: Cerbasi di Arezzo (De Vito di Napoli e Chillemi di Barcellona Pozzo di Gotto); Quarto uomo: Ferrara di Roma 2

RETI: 1′ pt Di Stefano (G), 39′ st Vazquez (G)

NOTE: ammoniti Redolfi (G), Spina (G), Guadagni (R), Bulevardi (G), Di Gennaro (G), Raparo (R), Stampete (R

RECANATI (MC) – Il Gubbio vince e convince sul campo della Recanatese. Una vittoria meritata per gli uomini di Braglia, che grazie alla vittoria salgono a quota 46 punti in coabitazione con Siena e Pontedera che vale il sesto posto e la garanzia della permanenza nella zona playoff. I lupi partono subito forte con e dopo soli 17 secondi di gioco vanno in vantaggio Di Stefano che di sinistro dagli undici metri non lascia scampo a Fallani. La rete della vittoria arriva al 39’ del secondo tempo quando Vitale serve Vazquez che incorna e firma il gol del definitivo 0-2. Il Gubbio torna nella città dei Ceri felice e contento dell’ottima prestazione messa in scena.