Serie B, il Perugia parte a Palermo, la Ternana ad Ascoli. Derby già alla sesta giornata

Sorteggiato a Reggio Calabria il calendario del campionato di serie B 2022-23. Il Perugia comincerà a Palermo, la Ternana ad Ascoli, dove ha chiuso a Maggio. Ultima giornata col Frosinone per il rossoverdi e col Benevento per il Grifo.

Derby alla sesta giornata: andata al Liberati il 17 settembre, ritorno al Curi il 28 Febbraio. Si parte il 13 agosto (con gara inaugurale il giorno precedente), con la regular season che si conclude il 19 Maggio.

La sosta invernale si terrà invece dal 27 dicembre 2022 fino al 13 gennaio 2023. Sono inoltre previste ulteriori tre pause durante lo svolgimento del torneo, che si terranno nei seguenti giorni: 24 settembre 2022, 19 novembre 2022, 25 marzo 2023. Non ancora comunicate le date di playoff e playout. Niente sosta invece, durante i Mondiali che non vedranno in campo l’Italia.

Le 38 giornate della serie B 2022-23

1. Giornata (and 13/8 rit 14/1): Ascoli-Ternana, Palermo-Perugia

2. Giornata (and 20/8 rit 21/1): Ternana-Reggina, Perugia-Parma

3. Giornata (and 27/8 rit 28/1): Modena-Ternana, Perugia-Bari

4. Giornata (and 3/9 rit.4/2): Ternana-Cosenza, Brescia Perugia

5. Giornata (and 10/9 rit 11/2): Parma-Ternana, Perugia-Ascoli

6. Giornata (and 17/9 rit 18/2): Ternana-Perugia

7. Giornata (and 1/10 rit 25/2): Cittadella-Ternana, Perugia-Pisa

8. Giornata (and 8/10 rit 28/2): Ternana-Palermo, Como-Perugia

9. Giornata (and 15/10 rit 4/3): Benevento-Ternana, Perugia-Sudtirol

10.Giornata (and 22/10 rit 11/3): Ternana-Genoa, Reggina-Perugia

11.Giornata (and 29/10 rit 18/3): Bari-Ternana, Perugia-Cittadella

12.Giornata (and 5/11 rit 1/4): Ternana-Spal, Frosinone-Perugia

13.Giornata (and 12/11 rit 10/4): Ternana-Brescia, Modena-Perugia

14.Giornata (and 27/11 rit 15/4): Pisa-Ternana, Perugia-Genoa

15.Giornata (and 4/12 rit 22/4): Venezia-Ternana, Cosenza-Perugia

16.Giornata (and 8/12 rit 1/5): Ternana-Cagliari, Perugia-Spal

17.Giornata (and 11/12 rit 6/5) Sudtirol-Ternana, Cagliari-Perugia

18.Giornata (and 17/12 rit 13/5): Ternana-Como, Perugia-Venezia

19.Giornata (and 26/12 rit 19/5): Frosinone-Ternana, Benevento-Perugia