Serie B, ecco le date di campionato e calendario. Chievo non ammesso, fa ricorso

Ci saranno anche Perugia e Ternana, come è ovvio alla cerimonia di presentazione del Calendario di Serie BKT per la stagione 2021-2022: l’annuncio ufficiale della Lega è che si terrà a Ferrara sabato 24 luglio.

L’evento sarà dunque organizzato dalla Spal in collaborazione con la Lega di Serie B e la cerimonia sarà trasmessa in d in diretta dalle ore 19 dalle piattaforme broadcaster licenziatarie della Serie BKT, dunque Sky, Dazn e Heibniz

L’evento si svolgerà nella suggestiva e spettacolare cornice di Piazza Trento e Trieste nel centro della città, dove attualmente è sviluppata la configurazione logistica del Ferrara Summer Festival.

La serata apre ufficialmente la nuova stagione calcistica di Serie BKT 2021-22 ed ospiterà le delegazioni presidenziali delle 20 società partecipanti al “Campionato degli Italiani”: per questi motivi, la società SPAL è orgogliosa di aver ricevuto l’investitura da parte del presidente Mauro Balata.

Le date del campionato. Svelate le date ufficiali della Serie B 2021/2022. Come è noto il campionato cadetto inizierà ufficialmente venerdì 20 agosto con l’Open Day che anticipa la prima giornata di campionato, in programma il giorno seguente. La cadetteria si fermerà in cinque occasioni ed effettuerà la pausa invernale tra il 30 dicembre e 14 gennaio 2022. Le date comunicate:

Inizio: 21 agosto 2021. Termine: 6 maggio 2022. Soste: 4-5 settembre 2021; 9-10 ottobre 2021; 13-14 novembre 2021; 29-30 gennaio 2022; 26-27 marzo 2022.

Sosta invernale dal 30 dicembre 2021 al 14 gennaio 2022.

Chievo out. Per adesso il campionato di serie B non avrà il Chievo. La comunicazione, clamorosa, è arrivata nella tardissima serata di giovedì 8 luglio. Il Chievo si è visto recapitare la comunicazione dal parte della Covisoc secondo la quale la sua domanda di iscrizione al campionato di serie B non può ancora essere accolta.

Con esso, anche 5 club di serie C, che sono Novara, Carpi, Casertana, Paganese e Sambenedettese .Le società escluse hanno tempo fino a martedì 13 luglio per mettersi in regola e salvare l’iscrizione. Tra l’altro, il Chievo ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso. Ma nell’attesa che la cosa si definisca, c’è il Cosenza che torna a sperare di tornare a giocare in serie B, visto che se i gialloblu dovessero essere definitivamente estromessa, proprio i lupi sarebbero reintegrati nel campionato cadetto.