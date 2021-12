Serie B, ecco probabili date ed orari dei recuperi per Perugia e Ternana

Sky ha anticipato il calendario dei recuperi delle due giornate di campionato rinviate per l’impennata di contagi da Coronavirus.

La Ternana tornerebbe in campo venerdì 14 alle 20.30 contro l’Ascoli per la diciannovesima giornata, che vedrebbe il Perugia giocare domenica 16 alle 16.15 a Monza. Umbre in campo poi sabato 22 gennaio per la ventesima giornata, prima di ritorno: rossoverdi alle 14 a Brescia, biancorossi in casa alle 16.15 col Pordenone. La Lega di B però non ha ancora confermato questa notizia.

RECUPERI 18° GIORNATA

Giovedì 13 gennaio 2022

BENEVENTO – MONZA

LECCE – VICENZA

PROGRAMMA 19° GIORNATA

Venerdì 14 gennaio 2022

TERNANA – ASCOLI ore 20.30

Sabato 15 gennaio 2022

CITTADELLA – COSENZA ore 14.00

CREMONESE – COMO ore 14.00

PARMA – CROTONE ore 14.00

REGGINA – BRESCIA ore 14.00

PISA – FROSINONE ore 16.15

Domenica 16 gennaio 2022

MONZA – PERUGIA ore 16.15

PORDENONE – LECCE ore 16.15

SPAL – BENEVENTO ore 16.15

VICENZA – ALESSANDRIA ore 18.30

PROGRAMMA 20° GIORNATA

Venerdì 21 gennaio 2022

PARMA – FROSINONE ore 20.30

Sabato 22 gennaio 2022

ALESSANDRIA – BENEVENTO ore 14.00

BRESCIA – TERNANA ore 14.00

COMO – CROTONE ore 14.00

COSENZA – ASCOLI ore 14.00

MONZA – REGGINA ore 14.00

SPAL – PISA ore 14.00

PERUGIA – PORDENONE ore 16.15