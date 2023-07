Serie B, club compatti contro il Grifo e propongono: “Si giochi regolarmente il 19 agosto”

ROMA- Si gioca il 19 agosto, con open day il 18 agosto. I presidenti della Lega B lo hanno chiesto all’unanimità all’assemblea svoltasi nella sede dell’associazione.

. In questo modo i club hanno voluto dare un messaggio forte di certezza verso il valore del calcio giocato, verso i tifosi e di difesa della reputazione della Serie B messa alla prova dai ricorsi frutto di norme obsolete e di situazioni estranee alla Lega B. Una strategia rafforzata, inoltre, dalla costituzione al Tar per il mantenimento del format a 20 squadre, per la garanzia dei principi di equa competizione e, infine, per proseguire il cammino di valorizzazione che la B ha intrapreso negli ultimi anni e che ha prodotto un miglioramento della visibilità e dei ricavi. Nei giorni scorsi, tutte le società si erano schierate dalla parte del Lecco e dunque ora la palla passa alla Figc: se approverà la proposta, si partirà con due partite in meno, quella da calendario del Lecco (posto conteso dal Perugia) e quella che ha già la X, posto conteso fra Brescia e Reggina).

Confermati anche per la stagione sportiva 2023/24 gli attuali format playoff/playout, così come i criteri per la classifica avulsa e il numero di sostituzioni (che restano cinque).

Caso-Grifo, interviene il sindaco

Intanto, sulla questione del Grifo, dopo l’ennesimo battibecco via comunicati stampa fra Santopadre e Di Nunno, interviene il sindaco di Perugia Romizi.

“A fronte delle illazioni e degli sproloqui espressi da più parti, perfino da attori istituzionali, il Comune di Perugia agisce con i fatti”. Con queste parole l’Amministrazione comunale risponde con decisione “ai tanti interventi mediatici che non rispettano la Città e la storia del calcio perugino”, sulla questione della riammissione del Perugia Calcio in serie B.

“Proprio sulla base di questo principio del fare – comunica l’Amministrazione– nella giornata di oggi il Comune di Perugia, tramite la propria Avvocatura cui era stato demandato l’incarico, ha depositato l’atto di intervento nei giudizi pendenti davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, la cui trattazione è in programma per mercoledì 2 agosto, relativi alla esclusione dal prossimo campionato di serie B della squadra Lecco Calcio con conseguente riammissione del Perugia Calcio nel torneo cadetto.