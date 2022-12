Sergio Casagrande nuovo direttore delle testate del Gruppo Corriere

PERUGIA – Dal primo gennaio 2023 la direzione di tutti i quotidiani del Gruppo Corriere (Corriere dell’Umbria, Corriere di Arezzo, Corriere di Siena, Corriere della Maremma) verrà affidata a Sergio Casagrande, attualmente vicedirettore vicario.

E’ quanto ha annunciato Polimedia, società nuova editrice del Gruppo Corriere.

A Casagrande, giornalista che nel 1983 ha partecipato alla fondazione del Corriere dell’Umbria quotidiano capostipite e da allora è stato sempre nel Gruppo, verrà affidata anche la redazione dei siti internet. La nomina – si legge ancora nella nota – è stata comunicata nella giornata di oggi al comitato di redazione delle testate dal presidente della Polimedia, Carmine Pellegrino e dall’amministratore Marco Corridori. Il nuovo editore, Francesco Polidori, “augura buon lavoro al nuovo direttore, a tutti i giornalisti della redazione e a tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo e ringrazia per il lavoro svolto fin qui dal direttore Davide Vecchi”. Casagrande è nato a Foligno nel marzo del 1967 ed è iscritto all’Ordine dei giornalisti dall’ottobre 1985. Tra i suoi incarichi quello di consigliere di amministrazione del Gruppo Corriere. Si è sempre occupato di cronaca nera, anche come inviato, seguendo i principali casi avvenuti in Umbria. Casagrande è anche responsabile delle pagine motori e del supplemento dedicato al settore dal Corriere dell’Umbria.

La nota dell’Assostampa

In riferimento alla vendita del gruppo Corriere dell’Umbria che interessa l’edizione Umbria e quelle toscane e che fa seguito alla recente vendita delle edizioni del Lazio, l’Associazione Stampa Umbra sottolinea in una nota di esserne venuta a conoscenza solo da notizie di stampa.

A tale proposito Asu, insieme all’Ordine dei Giornalisti, eserciterà il proprio diritto-dovere di controllo delle procedure e di tutela dei lavoratori e, così come già annunciato da Assostampa Toscana ed insieme ad Fnsi, vigilerà sul corretto svolgimento delle procedure e sul rispetto della normativa di riferimento.

L’Associazione Stampa Umbra e l’Odg auspicano inoltre che la nuova proprietà faccia conoscere a breve i propri piani di sviluppo editoriale facendoli seguire all’annunciata volontà di non incidere sugli attuali posti di lavoro.

In una successiva nota, sempre Asu “ha appreso dal comunicato, inviato anche al sindacato, della Polimedia soc. editrice della nomina di Sergio Casagrande alla direzione di tutti i quotidiani del Gruppo. Assostampa esprime al nuovo direttore le proprie congratulazioni formulandogli i migliori auguri di buon lavoro ed auspica da parte della proprietà un piano editoriale che faccia crescere la testata e valorizzi i giornalisti”.