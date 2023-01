Serata di sangue a Terni: muore automobilista in uno scontro, fugge l’altro conducente

TERNI – Sabato sera tremendo lungo le strade ternane. Attorno alle 21, un uomo di 36 anni è morto lungo la strada statale Valnerina nei pressi del parcheggio della Cascata delle Marmore. L’impatto è stato fra una smart condotta dal trentaseienne ed una Alfa Romeo 147 condotta da un altro uomo residente a Ferentillo. Niente da fare per l’uomo al volante della Smart, mentre l’altro è scappato, mentre la sua auto prendeva fuoco.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra Volante, della squadra Mobile e della polizia Locale di Terni, con loro anche i vigili del fuoco e gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Caccia all’uomo per trovare il fuggitivo.

Incidente ad Orvieto

Sei persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato all’altezza dello svincolo autostradale di Orvieto. Uno dei passeggeri, una donna, è stata ricoverata all’ospedale orvietano Santa Maria della Stella in codice giallo. Anche gli altri che erano a bordo delle due auto coinvolte nell’incidente sono stati trasportati in ospedale. Sul luogo dell’impatto sono arrivati gli agenti della Polizia stradale orvietana, al seguito di Stefano Spagnoli, per gli accertamenti di rito. Subito dopo il 118 con tre ambulanze i Vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia.

Dalle prime indagini sembra che i due mezzi si siano urtati e poi, apparentemente entrambi, siano finiti sulle angoliere gialle che sono posizionate sugli svincoli autostradali. uno deii mezzi si è ribaltato sul fianco ed è rimasto in carreggiata, mentre l’atro si è infilato nella corsia di uscita.