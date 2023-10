ROMA – La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’università Niccolò Cusano in merito al sequestro di circa 20 milioni di euro, disposto dall’autorità giudiziaria di Roma nel gennaio del 2023 a seguito dell’indagine condotta dalla Guardia di finanza. A riportare la notizia è ‘Il Corriere della Sera‘. Al centro dell’indagine delle Fiamme Gialle, una presunta evasione fiscale incentrata sulla convinzione degli inquirenti che l’università operasse più come una holding che come un centro di formazione.