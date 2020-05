Senza patente ruba auto dopo incidente stradale: giovane denunciato

TERNI – Un furto rocambolesco che è stato scoperto durante un servizio effettuato dai carabinieri di Ficulle e Montegabbione, nell’Orvietano. Per questo è stato denunciato un giovane di origine rumena, da pochi mesi maggiorenne, per i reati di furto e danneggiamento di autovettura a seguito di sinistro stradale. Il veicolo, rubato a un cittadino di Montegabbione, è stato ritrovato in una frazione di Ficulle. Le indagini hanno permesso di individuare il giovane che ha confessato il fatto. Oltre a rispondere di furto e danneggiamento, il ragazzo è stato sanzionato anche per guida senza patente perché mai conseguita. L’autovettura, dopo i rilievi tecnici del caso, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.