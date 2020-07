Selvaggia Lucarelli si rilassa a Narni: “Belle le Mole, sono piscine naturali”

Uno scatto pubblicato su Instagram sul proprio profilo personale per immortalare le Mole di Narni e manifestare il proprio apprezzamento: “Narni, Umbria, piscine naturali. (però se suona la sirena devi uscire perché vuol dire che la diga sta per liberare l’acqua) Insomma, bagno con brividi, e non solo per la temperatura dell’acqua. 😉 #narni #umbria #lemole

Selvaggia Lucarelli, giornalista di TPI e volto Rai, commenta così la sua mini vacanza in Umbria ed in molti, sotto al suo post, le consigliano percorsi turistici nel narnese. Una promozione gratuita inattesa per una zona dell’Umbria poco nota e che adesso sicuramente se ne gioverà