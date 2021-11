“Sei meticcia, gareggia al tuo paese”, insulti razzisti alla Miss ternana Anna Giulia Fossatelli

TERNI – Una pioggia di insulti, sul suo profilo Instagram, ha inondato Anna Giulia Fossatelli. La diciottenne ternana era stata eletta la scorsa settimana miss Sorriso, guadagnandosi così l’accesso alla prefinale di Miss Italia a Roma.

Il “campionario”

Un “campionario di insulti della peggior specie. Si va dallo “strumento della sinistra, perchè c’erano 35 milioni di italiane”, fino a “”Sei mezza araba”, “In Umbria non avevano un’italiana da premiare?”, “Anche se hai un cognome italiano, non lo sei italiana, sei una meticcia”, “Sisi, è la tipica italiana di Turchia”. Per arrivare alle incredibli: “Iscriviti al concorso del tuo paese” e “Non permetteremo che succeda come in Irlanda che fra tante bellissime irlandesi ha vinto Miss Congo” .

Non giova nemmeno che risponda a tono, ma educatamente a tutti. Le imputano anche questo “Sei pure passiva aggressiva”. Insomma, passa il tempo ma gli italiani non perdono il vizio. Dai tempi di Denny Mendez, che fu eletta Miss Italia nel 1997, ancora oggi passa il concetto che l’italiano debba avere per forza la pelle chiara.

Anna Giulia Fossatelli, inutile dirlo, è nata e cresciuta a Terni. Dunque i commenti denotano ancora maggiore ignoranza, oltrechè razzismo ed intolleranza.