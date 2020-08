Sedicenne si sente dopo una gara di shottini in un bar: denunciati i titolari

PERUGIA – Vendevano bevande alcoliche ai minorenni. La Polizia di Stato denuncia i titolari di un locale di Orvieto. Tra i ragazzi di Orvieto e dei dintorni quel locale era noto per ‘la sfida dello shottino’, che consiste nel mettere sul bancone del bar una serie di shottini, bicchierini contenenti cocktail ad alto contenuto alcolico e poi berli tutto d’un fiato l’uno dopo l’altro. E’ quanto accaduto alcune sere fa ad una quindicenne di Orvieto che, con alcune amiche, seguendo il tam tam dei coetanei, si è recata al bar in questione. Il locale non era stato scelto a caso poiché tra i ragazzi era noto che il gestore consentiva anche ai minorenni di bere superalcolici.

I fatti Quella sera, Roberta (nome di fantasia) ha iniziato la sfida degli shottini con alcune amiche, anch’esse sedicenni, ma si è sentita male ed ha iniziato a lamentarsi. A seguito di ciò è giunta una richiesta di intervento al 113 e sul posto è immediatamente giunta una pattuglia della Squadra Volante del Commissariato di Orvieto che ha soccorso la ragazza ed ha richiesto l’intervento dell’ambulanza del 118. Dopo questo episodio i genitori si sono recati alla polizia ed hanno sporto denuncia. Immediatamente sono iniziate le indagini e sono state raccolte numerose testimonianze che hanno confermato il racconto della quindicenne.

Vendute Alcune sere dopo, in un’altra occasione, la polizia ha identificato un’altra quindicenne alla quale erano state vendute bevande alcoliche sempre all’interno dello stesso locale. In commissariato sono stati chiamati anche i genitori che hanno accompagnato i ragazzi coinvolti a vario titolo in questi episodi ed alcuni di essi sono rimasti scioccati dai racconti dei propri figli su quanto accadeva nelle serate della movida orvietana. Tutti i fatti sui quali sono stati svolti gli accertamenti sono stati oggetto di una dettagliata segnalazione inviata alla procura del Tribunale di Terni ed alla procura del Tribunale dei Minorenni di Perugia. I titolari del locale sono stati denunciati per somministrazione di bevande alcoliche a minori con età inferiore a 16 anni.