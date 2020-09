Scuola, Tesei e Agabiti: “Adesso è il momento di ripartire in sicurezza”

PERUGIA – “In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico formuliamo un sincero augurio alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ai ragazzi umbri che si accingono a tornare tra i banchi di scuola”: a dirlo sono la presidente della Regione, Donatella Tesei, e l’assessore all’Istruzione e al diritto allo studio, Paola Agabiti. “Cari studenti, negli ultimi mesi avete pagato un prezzo altissimo a causa delle conseguenze della pandemia. Adesso per voi è arrivato il momento di ripartire con le lezioni in presenza, insieme ai vostri compagni e agli insegnanti” sottolinea la governatrice. “La scuola è e sarà fondamentale per il vostro futuro – afferma Tesei – e per quello delle comunità in cui vivete. Studiate, impegnatevi, sostenetevi a vicenda. Grazie all’istruzione potrete contribuire alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile, di città più vivibili, di una Regione migliore, di una Nazione da amare ancora di più”.

Bacchetta Auguri agli studenti arrivano anche dal presidente della Provincia di Perugia, Luciano Bacchetta: “Sento di dover rivolgere un appello perché molto sarà diverso da quello che si viveva prima del lockdown. Ai ragazzi perché rispettino con scrupolo le norme di sicurezza sanitaria indispensabili per non contagiare se stessi e quanti entreranno in contatto con loro. Mi rendo conto di quanto sarà difficile evitare di abbracciarsi dopo tanti mesi di lontananza, ma è purtroppo una prudenza da adottare, così come indossare la mascherina, rispettare il distanziamento e tutto ciò che vi verrà indicato durante la vostra permanenza a scuola”.