Scuola, si torna tutti in classe il 13 settembre: c’è il calendario scolastico 2021-2022

PERUGIA – In Umbria si torna sui banchi di scuola il 13 settembre. Lo ha deciso la giunta regionale deliberando il nuovo calendario scolastico 2021-2022 per il prossimo anno. La proposta è arrivata dall’assessore all’istruzione Paola Agabiti per la ripresa dell’attività didattica di tutte le scuole di ogni ordine e grado. L’ultima campanella del prossimo anno, invece, suonerà il 9 giugno per elementari, medie e superiori, mentre le scuole dell’infanzia proseguiranno fino al 30 giugno.

Festività Sul fronte delle festività che segnano il calendario scolastico 2021-2022, poi, la giunta regionale ha stabilito che le vacanze di Natale dureranno dal 23 dicembre al 6 gennaio, mentre quelle pasquali dal 14 al 19 aprile, in entrambi i casi estremi compresi.