Scuola, per la riapertura 101 bus in più: a Perugia 31 nuove aule e micro refettori

Abbonamenti Per questo è stata prorogata al 19 settembre l’apertura delle biglietterie Busitalia abilitate e dei punti vendita temporanei attivati ad Assisi, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Gualdo Tadino, Gubbio e Umbertide che quest’anno prevede la possibilità di utilizzare i voucher ottenuti come rimborso per i servizi non fruiti durante il lockdown. Gli orari di apertura aggiornati possono essere consultati sul sito. Per informazioni più dettagliate è possibile contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico Busitalia di Perugia e Terni ai numeri 075 9 637 637 – 0744 49 27 03.

Perugia Intanto il Comune di Perugia fa un quadro della situazione. Dal punto di vista degli spazi, nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie sono state ricavate 26 nuove aule didattiche, recuperando spazi inutilizzati, a cui si sono aggiunte altre 5 aule, ricavate sia negli spazi usati finora da altri soggetti, all’interno degli stessi plessi scolastici, sia con contratti di comodato d’uso gratuito. 24 aule già esistenti, inoltre, sono state ampliate, mentre due aule dedicate al sostegno sono state realizzate ex novo, così come un refettorio e una sala insegnanti. 8 i blocchi di servizi igienici che sono stati potenziati e riqualificati. Nelle scuole dell’infanzia non sarà più possibile l’uso condiviso dei dormitori che sono stati quindi adibiti a laboratori e atelier. Anche per l’Infanzia, come per i nidi, il Comune ha strutturato un sistema “a bolle”, corrispondenti a ciascuna sezione, con insegnanti assegnati specificatamente, compresi quelli per il sostegno a bambini con bisogni educativi speciali. Ai piccoli è stato possibile concedere la fascia di frequenza richiesta al momento dell’iscrizione alla scuola dell’Infanzia comunale, ma per garantire la massima tutela alla salute è stato comunque necessario articolare le entrate e le uscite tra le famiglie, al fine di ridurre le occasioni di contatto.

Mense Per il servizio di refezione scolastica confermato quanto annunciato dagli uffici nel corso dell’incontro con i dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi dello scorso 28 agosto, ovvero la ristrutturazione del servizio con somministrazione per micro refettori che, nella maggior parte dei casi, sono costituiti dalle stesse aule didattiche. Ai bambini sarà servito il pasto a orari differiti di alcuni minuti per poter effettuare l’adeguata sanificazione degli ambienti, pre e post consumazione del pasto. Al riguardo, gli uffici comunali hanno messo a punto il nuovo sistema, valutando le diverse situazioni ed esigenze delle singole scuole che è stato anche presentato agli uffici della USL. Con il gestore del servizio di refezione scolastica è stato, invece, messo a punto un nuovo protocollo gestionale. Nessuna modifica è stata apportata al menù del pranzo, mentre per la merenda sono state trovate soluzioni tese a ridurre al minimo la manipolazione dei cibi e soprattutto a semplificare la consumazione da parte dei bambini (es. alimenti monoconfezionati).