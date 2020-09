Scuola in Umbria, test sul 95% del personale: risultati tutti negativi al tampone

PERUGIA – Record di adesioni del personale scolastico umbro ai test sierologici e nessuno è risultato positivo al tampone. È ottimo l’esito dello screening effettuato dalla Regione, col 95 per cento di partecipanti. “Oltre il 95 per cento del personale scolastico in Umbria ha volontariamente aderito allo screening programmato dalla Regione Umbria per rilevare la positività al Covid”, annuncia l’assessore Luca Coletto, precisando che i tamponi molecolari effettuati sui soggetti risultati positivi ai test sierologici, sono risultati tutti negativi. “Il test sierologico – precisa – è stato effettuato da 14.677 soggetti impiegati a vario titolo nel mondo della scuola. Un numero elevato che colloca l’Umbria tra le regioni in cui si registra la più alta partecipazione. Per questo voglio ringraziare il personale scolastico che, a partire dalla prossima settimana, riprenderà l’attività lavorativa affrontando quest’anno un impegno reso più gravoso da tutta una serie di limitazioni e nuove regole definite dal governo per far ripartire le lezioni in questa fase di convivenza con il virus. Un ringraziamento va anche al personale dei servizi sanitari”.