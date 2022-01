Scuola, i giovani umbri torneranno in aula il 10 gennaio

PERUGIA – Tutto secondo previsione. La Regione, su richiesta del commissario straordinario per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, emanerà nella giornata di martedì un’ordinanza per la riapertura posticipata a lunedì 10 gennaio delle scuole di ogni ordine e grado. Il tutto tenendo conto delle nuove disposizioni del Governo che si riunirà mercoledì 5. La decisione è stata presa a seguito della seconda riunione, programmata dopo quella di giovedì 30 dicembre, per affrontare le criticità del rientro a scuola dopo le festività natalizie. Hanno partecipato l’assessore regionale Paola Agabiti, il commissario straordinario Massimo D’Angelo, Anci Umbria, le Province di Perugia e Terni, gli uffici e i dirigenti scolastici e i sindacati del mondo della scuola.

