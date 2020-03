Scossa di terremoto a L’Aquila, avcertita ancge a Terni

TERNI- Oltre al Coronavirus anche il terremoto fa paura in Umbria. È stato nitidamente sentito anche a Terni e in gran parte della provincia un sisma che ha avuto luogo nella tarda serata di venerdì 20 marzo. I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 22.58 hanno infatti registrato un terremoto di magnitudo 3.5. Il movimento tellurico è avvenuto a una profondità di 10 km e l’epicentro è stato registrato in provincia de L’Aquila, più precisamente a 4 km a sud di Capitignano. Al momento attuale non si registrano danni a cose e persone. Solo tanto spavento.