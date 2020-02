Scoperto un centro estetico abusivo: dai conti saltano fuori 100 mila euro di ‘nero’

FOLIGNO – Nel mirino dei controlli dei militari finisce un centro estetico completamente abusivo. Blitz in un appartamento a Foligno dove la Guardia di Finanza ha trovato l’attività imprenditoriale messa in piedi in una stanza dell’abitazione e senza alcun requisito professionale e sanitario. A far scattare le indagini delle fiamme gialle è stato il viavai di persone che entrava e usciva dall’immobile. Con l’autorizzazione della procura di Spoleto, dunque, gli uomini del comandante Antonio Auriemma sono entrati nell’immobile trovando la stanza trasformata in centro estetico con lettino e strumenti e manicure e pedicure.

Documentazione Nell’appartamento i finanzieri hanno sequestrato copiosa documentazione, tra cui alcune agende, che hanno permesso di ricostruire l’ammontare dei ricavi sottratti a tassazione nel corso degli anni, stimati a circa 100 mila euro non dichiarati e di Iva evasa per altri 20 mila. La donna è indagata per esercizio abusivo della professione.