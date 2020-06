Scoperte a Terni tre discariche abusive con carcasse di animali, amianto e batterie

TERNI – Sono tre i siti maggiormente interessati dal fenomeno dell’abbandono di rifiuti sui quali i carabinieri forestali stanno intensificando la loro attività di prevenzione e repressione. A Cervara, Colleluna e Maratta sono state individuate dai militari alcune discariche abusive, accumuli di rifiuti conferibili gratuitamente nei centri comunali di raccolta. Tra questi resti di demolizioni edili, carcasse di animali e a volte perfino sostanze pericolose come amianto, batterie al piombo, oli esausti. Per contrastare il fenomeno, il Corpo ha messo in atto specifici servizi di pattugliamento e sistemi di controllo. L’attività, ancora in corso, ha portato alla contestazione di numerose sanzioni amministrative per svariate migliaia di euro, oltre a comunicazioni di notizie di reato alla Procura della Repubblica di Terni per abbandono di rifiuti speciali. Contestualmente sono state inoltrate le prescritte segnalazioni al Comune di Terni per l’emanazione delle conseguenti ordinanze di rimozione.