Scoperta una discarica abusiva di 4.000 metri quadrati: denunciato il titolare

PERUGIA – Scoperta una discarica abusiva di 4.000 metri quadrati in provincia di Perugia. L’operazione è stata condotta dai finanzieri del comando provinciale di Perugia che hanno denunciato il titolare della società proprietaria di alcuni terreni sui quali venivano impropriamente stoccati e abbandonati materiali di ogni genere. Dopo avere scoperto il terreno, intestato a una società di compravendita immobiliare, nel corso dell’ordinaria attività di controllo del territorio, il nucleo mobile della compagnia di Perugia ha rilevato la presenza di rifiuti speciali, pericolosi, materiale da demolizione, tavole di legno, tubi, polistirolo, parti di bagni e addirittura scarti edili prelevati da diversi cantieri. Grazie a un escavatore è stato appurato lo stato di degrado in cui versava il terreno. A detta del proprietario, parte dei rifiuti sarebbe stata abbandonata a sua insaputa. L’uomo è stato denunciato per avere abbandonato rifiuti speciali, reato previsto dal cosiddetto ‘Codice dell’Ambiente’, e rischia fino a 2 anni di arresto e 26 mila euro di ammenda.