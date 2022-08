PERUGIA – Incidente stradale nella mattinata di lunedì lungo il raccordo Perugia-Bettolle in direzione Perugia, poco prima dello svincolo di Corciano. L’impatto è stato fra un autoarticolato che ha tamponato due autovetture, ferme per motivi al momento non noti. Il bilancio è di due persone rimaste ferite: un 28enne trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale di Perugia: l’altra persona ferita, la ragazza, è, invece, stata trasportata al Santa Maria della Misericordia in codice giallo. Sul posto sono intervenute anche due ambulanze del 118, gli agenti della polizia Stradale e gli operatori Anas. Il tratto stradale interessato dal sinistro è stato temporaneamente chiuso con uscita obbligatoria a Mantignana.