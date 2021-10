Scontro sulla Flaminia fra Terni e Spoleto: muore centauro, gravissima una ragazza

TERNI – Incidente mortale nel tardo pomeriggio di mercoledì lungo la statale Flaminia a Terni, nel tratto fra San Carlo e la frazione spoletina di Molinaccio, al chilometro 106.

Un centauro è morto per l’impatto contro un autocarro: impatto fatale, che ha provocato anche il ferimento della donna che viaggiava con il centauro deceduto: sarebbe in condizioni gravissime. Le cause dell’incidente sono tuttora in corso di definizione. Dalle prime indagini, pare che l’uomo abbia perso il controllo terminando la propria corsa sotto il guardrail, determinando lo scontro frontale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale, gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco ed il personale Anas. La statale è provvisoriamente chiusa al traffico per consentire di effettuare i rilievi e rimuovere i mezzi.