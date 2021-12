Scontro sulla A1, autovettura contro mezzo pesante: tre feriti, uno grave

ORVIETO – Tre persone sono rimaste ferite, una delle quali in maniera grave, in un tamponamento avvenuto lungo l’A1, tra Orvieto ed Attigliano, in direzione sud. L’incidente, avvenuto venerdì mattina, ha coinvolto un autoarticolato e un’auto. A riportare le conseguenze più gravi l’uomo alla guida dell’autovettura, una Nissan Qashqai. È stato trasportato dal 118 in codice rosso all’ospedale Santa Maria di Terni. Meno gravi le condizioni degli altri due uomini coinvolti. Sul posto è giunta la polizia stradale di Orvieto per le attività di soccorso, il coordinamento degli interventi e la messa in sicurezza del traffico, oltre agli accertamenti del caso. Sul posto anche i Vigili del fuoco. Il traffico è rallentato e poi ripreso.