Scontro fra due auto e un camion lungo la Perugia-Bettolle: muore un ventenne

CORCIANO – Un ventenne residente a Castiglione del Lago è morto lungo la Perugia-Bettolle, fra gli svincoli di Corciano e Mantignana in direzione Toscana (chilometro 46+600). Il sinistro, avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì lungo un tratto interessato da lavori di rifacimento del manto stradale, ha coinvolto un mezzo pesante e due autovetture.

Il giovane è morto sul colpo, mentre il conducente della seconda vettura, un quarantenne è in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia ma non sarebbe in pericolo di vita. Meno grave il conducente del camion, condotto in ospedale in ‘codice giallo’. Sul posto, con la strada temporaneamente chiusa per consentire soccorsi e rilievi, sono intervenuti i vigili del fuoco di Perugia, gli operatori del 118 e gli agenti della polizia Stradale di Perugia.