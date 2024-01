TERNI – Scossa di terremoto, la prima magnitudo stimata è 2.8, in provincia di Terni, nel territorio Narnese, alle ore 18.45 di domenica 7 gennaio. L’epicentro è stato individuato fra le frazioni narnesi di Itieli e Sant’Urbano, a pochi chilometri dai comuni di Otricoli, Calvi dell’Umbria e dal confine con il Lazio e la Sabina Reatina. L’ipocentro stimato è ad 8,3 chilometri di profondità. Il sisma è stato percepito da molti cittadini fra Narni, Stroncone, Otricoli, Calvi e Terni ma non ha creato problemi di sorta. Poi hanno fatto seguito diverse altre scosse, quattro delle quali con una magnitudo uguale o superiore a 2, le più intense alle ore 2.42 (M. 2.8) e alle 3.15 (M. 2.5). Tutte nitidamente percepite dalla popolazione residente e tutte con epicentro fra Itieli, Sant’Urbano e Poggio di Otricoli. Non si registrano comunque danni né ulteriori problematiche.