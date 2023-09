Schlein a Spello galvanizza il Pd e attacca: “Il fallimento del governo lo vediamo nella manovra”

SPELLO – Da una parte attacca il governo e dall’altra galvanizza i suoi. “Il fallimento del governo Meloni lo vediamo oggi nella manovra, con il ministro Giorgetti che si è reso conto che non avranno i soldi per dare risposte alle imprese e alle famiglie”: così la segreteria del Pd, Elly Schlein, alla festa regionale dell’Unità di Spello, in provincia di Perugia. “Non hanno soldi per dare risposte sulla sanità che già dall’anno scorso hanno cominciato a tagliare, e i cittadini e le cittadine si trovano di fronte a liste di attesa che si allungano all’infinito e questo è un modo per negare il loro diritto alla salute previsto dalla Costituzione”, ha sottolineato la segretaria.

Aumentare i bonus

“Avevano promesso nei video di diminuire le accise dei carburanti e invece sono aumentate”, ha detto ancora. “Oggi come Pd abbiamo proposto cinque punti per riuscire ad affrontare il calo del potere di acquisto delle famiglie, a iniziare da chi sta entrando a scuola ed è costretto a contare le matite che sono rincarate del 40%. così come i quaderni”, ha spiegato Schlein. Aggiungendo: “Abbiamo proposto di aumentare i bonus per luce e gas per le famiglie più in difficoltà ed abbiamo proposto di usare l’ex tra gettito del caro carburante a vantaggio delle persone che fanno più fatica”.