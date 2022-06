Schianto sull’Autosole, le vittime erano due giovani allenatrici di volley

TERNI – Sono due giovani allenatrici di pallavolo le due vittime del maxi tamponamento di ieri mattina sull’Autosole.

Enrica Macci e Serena Ursillo, dal Lazio si stavano recando a un corso di secondo grado in programma a Chianciano Terme. Entrambe erano legate all’Umbria. La seconda, musicista nella vita, insegnava batteria in una nota scuola di musica di Terni ed aveva allenato ad Amelia. Le salme sono all’obitorio dell’ospedale di Sien

La Federazione italiana pallavolo ha disposto la sospensione di tutte le attività collegiali e formative previste nel fine settimana in Umbria e Toscana come segno di lutto- La decisione è stata presa in sede di Consiglio federale. In apertura dei lavori, il segretario generale Stefano Bellotti ha dedicato un momento di riflessione e commiato per le due allenatrici.

Le due giovani viaggiavano insieme su una Fiat Panda incolonnata all’altezza del chilometro 414 dell’Autosole, tra Fabro e Chiusi in direzione nord. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, l’auto è stata tamponata da un tir finendo a sua volta su un’altra auto. Il tamponamento a catena ha coinvolto poi altri due autocarri e alcune vetture che erano ferme sulla corsia di sorpasso.