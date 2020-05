Schianto sulla Perugia-Bettolle, muore centauro quarantunenne

PERUGIA – Giornata difficile per la circolazione quella di venerdi. C’è un secondo morto, dopo quello di Narni. Si tratta di un quarantunenne centauro che viaggiava in sella alla sua moto sul raccordo Perugia-Bettolle in direzione Ponte San Giovanni. L’uomo, residente nella frazione perugina di Colle Umberto, stava viaggiando a bordo della sua moto quando, per cause in corso di accertamento, intorno alle 17.30 è finito contro un furgone lungo il tratto tra Corciano e Ferro di Cavallo. Per il motociclista non c’è stato purtroppo nulla da fare. mentre il conducente del furgone, in stato di schock è stato trasportato al Santa Maria della misericordia per accertamenti. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Anas. La carreggiata è stata chiusa e il traffico è stato deviato sulla viabilità secondaria-