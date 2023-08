Schianto contro un’autocisterna, muore a Leonessa ex vicesindaco di Cascia

RIETI – Un fatale incidente nella mattina dell’8 agosto a Leonessa, nel comune di Rieti. Un’automobile – per cause ancora da accertare – si è scontrata contro un’autocisterna lungo la Strada Provinciale 11C Terzone-Cascia: è morto così Angelo Gentili, medico di famiglia ed ex vicesindaco di Cascia, 76 anni.

Vigili del Fuoco – dopo aver provveduto all’estrazione in sicurezza del conducente dall’abitacolo del veicolo deformato – hanno avviato il protocollo sanitario di primo soccorso utilizzando anche il dispositivo medico Dae (Defibrillatore automatico esterno) in dotazione. In ausilio sul posto anche il personale sanitario del 118, Carabinieri del comando stazione di Leonessa e Polizia stradale di Amatrice. La criticità delle conseguenze del sinistro ha richiesto – su segnalazione del personale del 118 – anche l’intervento dell’elicottero Pegaso 118.

Il ricordo del sindaco De Carolis

Scrive su facebook il sindaco di Cascia Mario De Carolis: “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa del “nostro” Dott. Angelo Gentili.

Lo ricordiamo per il suo immenso e incondizionato impegno professionale, nella struttura ospedaliera di Cascia dove ha lavorato per tantissimi anni come chirurgo e come medico della riabilitazione dopo la riconversione della struttura.

Lo ricordiamo anche per il suo impegno amministrativo e la sua profonda passione per la politica e per il suo territorio, avendo ricoperto più volte incarichi istituzionali, tra gli altri da Vicesindaco di Cascia nei primi anni duemila.

Non dimentichiamo inoltre il suo impegno sociale e civile, avendo messo sempre la sua professione al servizio di chi aveva bisogno, in ogni momento.

Porgiamo le più sentite condoglianze ad Adriana, Rita, Ivan e a tutti coloro che ti hanno voluto bene.

Cascia ti sarà sempre grata per tutto quello che hai fatto.

Riposa in pace, Dottore.

Il ricordo di Catiuscia Marini

“L’ho conosciuto molti anni fa nei giri delle mie numerose campagne elettorali, in particolare quando sono stata candidata per la prima volta alle elezioni europee nel 2004 e poi ancora nel 2009 e poi nelle primarie e nelle due regionali 2010-2015 – scrive su Facebook l’ex presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini – . Era prima di tutto il medico ma subito dopo uno dei rari politici di sinistra nella bianca Valnerina. Poi negli anni dei miei incarichi istituzionali quando salivo a Cascia passava sempre a salutarmi, mi diceva sempre sono l’unico rosso a Cascia. Mi dispiace tanto ed esprimo le mie condoglianze alla famiglia”.