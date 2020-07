Scherma: stop ufficiale alla stagione, Foconi vince la terza coppa del Mondo di fioretto

TERNI – Il Circolo Scherma Terni festeggia la terza Coppa del Mondo consecutiva di fioretto maschile conquistata da Alessio Foconi. E si prepara ad organizzare le prime gare zonali della ripresa post-Covid. L’ufficializzazione del tris mondiale di Foconi è giunta direttamente dalla Federazione Internazionale che ha deciso la conclusione della stagione definendo classifiche stagionali di Coppa del Mondo per singola specialità. Alessio Foconi è l’unico azzurro a chiudere la stagione in vetta al ranking mondiale con un bottino di 210 punti in quella di fioretto maschile.

Il Comitato Esecutivo della FIE, ha anche deliberato per la cancellazione dei Mondiali Cadetti e Giovani e fissato per novembre la data della possibile ripresa della stagione internazionale – o meglio, dell’inizio della stagione 2020/2021.

Annata super “E’ stata un’annata sicuramente strana, ma Alessio è riuscito a portare a casa il titolo risultando l’unico italiano primo nel ranking mondiale”, commenta il presidente del Circolo Scherma Terni, Alberto Tiberi. Meglio di Foconi nella storia della Coppa del Mondo c’è solo l’ucraino Sergej Golubitskyi che tra il 1992 e il 1999 ne ha vinte quattro. “Alessio si sta allenando, ha ritrovato forza, equilibrio e serenità – aggiunge Tiberi – e sta già pensando alle Olimpiadi del prossimo anno. Il Circolo ha ormai ripreso l’attività agonistica e per il nostro campione organizziamo sedute specifiche di allenamento seguendo tutti i protocolli”