Scherma, nuovo successo di Foconi in Coppa del mondo: argento al team di fioretto maschile

Di diritto nel tabellone dei 16 l’ Italia toglie la possibilità al Belgio di poter proseguire verso la finale vincendo per 45-34. Chiudono l’ assalto contro la Cina per 45-20 volando cosi in semifinale contro il Giappone. Assalto, quello che porterà l’ Italia alla finale, molto equilibrato dove la squadra di Foconi ha la meglio per 45-38. La finale è stata combattuta fino alla fine le squadre si sono mantenute sempre sullo stesso piano anche se gli Stati Uniti hanno avuto la meglio per soli 5 punti di scarto. L’ avvio di stagione è stato molto soddisfacente un ottima previsione per conquistare strada facendo l’ oro. Il prossimo appuntamento con la Coppa del Mondo è per il 3 e 4 Dicembre in Uzbekistan.