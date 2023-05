La campionessa

La spadista ternana, dopo la gara, ha confessato che quella finale, sfiorata per anni, la cercava da molto: “Sapevo di essere all’altezza ma ogni volta mancava qualcosa”. E quel ‘qualcosa’ ieri in pedana Sofia l’ha trovato ed è riuscita a staccare con il punteggio l’avversaria. La campionessa: “Dopo molto tempo che pratichi questo sport capisci che per ogni chiave c’è una porta e sono riuscita ad ogni assalto a capire cosa fare. Oggi nonostante la tensione sono riuscita a vincere la paura. Ringrazio la mia famiglia e i miei amici per avermi accompagnato in questa sfida e penso che una vittoria condivisa sia più gioiosa”.

Il percorso

Prima di arrivare alla finalissima con Aina, Sofia e tutte le sfidanti hanno affrontato una fase a gironi, a seguito della quale si sono sfidate le migliori. In semifinale, la giovane ternana si è confrontata con Serena Bariselli (bronzo) della Polisportiva Scherma Bergamo, avendo la meglio (15-11). Mentre nella penultima gara Francesca Aina si è sfidata con Amelie Maiocchi (terza ex aequo) del Club Scherma Lame Oro.