Scherma, Foconi straordinario in Coppa del Mondo: bronzo poi oro a squadre

PARIGI – A Parigi straordinaria prova per Alessio Foconi in coppa del Mondo. Il fiorettista ternano centra due medaglie in due giorni.

Nella prova individuale è giunto terzo alle spalle dell’altro azzurro Luperi. Foconi ha vinto 15-9 contro il francese Maxime Pauty e poi 15-10 contro l’altro transalpino Rafael Savin. Nei 16 il ternano ha avuto la meglio 15-8 sul francese Tyvan Bibard e nell’assalto successivo è riuscito a recuperare dal 12-14 al 15-14 contro l’atleta di Hong Kong Chun Yin Ryan Choi. In semifinale è poi arrivata la sconfitta contro il vincitore di giornata Cheung, che gli ha comunque consentito di ottenere il terzo gradino del podio.

Prova a squadre

Nella gara a squadre, Foconi era insieme al vicecampione olimpico Daniele Garozzo, a Tommaso Marini e Guillaume Bianchi.