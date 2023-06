Scherma, Foconi si laurea campione italiano di fioretto

TERNI – L’atleta ternano Alessio Foconi ha dimostrato ancora una volta il suo valore nel mondo della scherma e in particolare nel fioretto, conquistando il primo posto ai Campionati Italiani Assoluti, svoltisi di recente a La Spezia. Membro dell’Aeronautica Militare e allenato dal maestro del Circolo Scherma Terni, Filippo Romagnoli, Foconi ha raggiunto così il suo terzo titolo italiano nella sua carriera.

Il percorso

Dopo essersi qualificato direttamente per il tabellone dei 64, Foconi ha iniziato il suo percorso verso la vittoria battendo l’atleta Spampinato Francesco con un punteggio di 15-8. Nei turni successivi, ha superato Panazzolo Marco per 15-7 nel tabellone dei 32, Filippi Davide per 15-11 nel tabellone dei 16 e Bianchi Guillaume per 15-9 negli ottavi di finale. Nella finale, ha sconfitto De Cristofaro Mattia per 15-12. Mostrando una grande determinazione e abilità, Foconi ha dominato la finale contro Macchi Filippo, abbattendolo con un punteggio di 15-8.

Con questo successo, Alessio Foconi si fregia di un terzo titolo italiano nella sua carriera, aggiungendolo ai due già conquistati in passato. Inoltre, attualmente detiene il titolo di campione del mondo nel fioretto a squadre. Questa vittoria è motivo di grande orgoglio per la sala ternana, che ha sempre sostenuto e celebrato il talento di Foconi.

Il prossimo impegno

Il prossimo importante impegno per il fiorettista ternano sarà rappresentato dagli Europei individuali, che si terranno a Plovdiv il prossimo 17 giugno. Foconi si prepara ad affrontare questa competizione con grande determinazione, puntando ad aggiungere un altro prestigioso titolo alla sua già illustre carriera.

In conclusione, Alessio Foconi si conferma come uno dei più talentuosi fiorettisti italiani, dimostrando ancora una volta la sua eccellenza nella scherma. Il suo successo ai Campionati Italiani Assoluti è una testimonianza della sua abilità, della sua dedizione e del suo costante impegno nel perseguire l’eccellenza nel suo sport. La sala ternana e tutti gli appassionati di scherma attendono con grande entusiasmo le sue prestazioni agli imminenti Europei individuali, con la speranza di vedere Foconi trionfare ancora una volta.

Le sue parole

Queste le dichiarazioni del Campione Italiano : “Ne è valsa la pena, ho vissuto al meglio tutta la gara. Sono contento di aver vinto, in questo sport è importante studiare l’avversario in pochissimo tempo e mettere in pratica. Oggi avevo molta voglia di vincere. Un aneddoto : è la prima volta che vinco una competizione in presenza della mia ragazza” dice scherzando