Scherma, Foconi porta l’Umbria sul tetto del Mondo: fioretto Azzurro medaglia d’oro

IL CAIRO – Straordinario trionfo per il fioretto italiano in Coppa del Mondo. La squadra azzurra ha conquistato la medaglia d’oro superando 45-39 gli Usa sulla pedana de Il Cairo. Fra i medagliati il ternano Alessio Foconi, in squadra con Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Guillaume Bianchi

L’andamento del torneo

I ragazzi del CT Stefano Cerioni avevano saltato il turno da 64 in quanto testa di serie numero 1 e hanno debuttato ieri con il successo contro l’Uzbekistan 45-31, per poi avere la meglio anche sul Brasile 45-17. Oggi hanno conquistato un posto tra le migliori quattro formazioni della rassegna dopo avere battuto 45-31 la Corea e poi, in semifinale, hanno superato il Giappone 45-33 e si sono presi la rivincita contro i nipponici che ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 li eliminarono ai quarti di finale. Poi la finale contro gli Usa al termine di un match tiratissimo

Il risultato di oggi allunga la scia di risultati della nazionale italiana: è dal 2013 che il fioretto maschile italiano va sempre a medaglia nella rassegna iridata e questo è il quinto successo nelle ultime sette edizioni (oro nel 2013-2015-2017-2018-2022, bronzo nel 2014 e 2019).