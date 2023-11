Il cammino

Come detto, nonostante il 10° posto di Foconi nella gara individuale di sabato, gli azzurri hanno dimostrato una performance straordinaria nelle competizioni a squadre. Dopo aver sconfitto la squadra ucraina nei sedicesimi con un eloquente 45-20 e Hong Kong nei quarti con un più combattuto 45-38, il Tricolore ha conquistato la finale battendo in semifinale gli Stati Uniti per 45-39. Nel corso del torneo, Alessio Foconi si è distinto come un elemento chiave per la squadra italiana. Nel confronto con Hong Kong, il suo contributo ha riportato il match in parità, creando l’opportunità per gli altri azzurri di chiudere la partita con un successo di 45-38. Nella finale contro il Giappone, Foconi ha nuovamente dimostrato la sua abilità, segnando punti decisivi che hanno contribuito alla vittoria finale di 45-41.

Importanza cruciale

La medaglia d’oro conquistata a Istanbul riveste un’importanza cruciale per la squadra italiana, poiché è propedeutica all’accumulo di punti preziosi in ottica Parigi 2024. Questo successo rafforza le prospettive della squadra per le Olimpiadi, confermando, qualora ce ne fosse bisogno, l’eccellenza nostrana nel fioretto maschile a squadre.