Scherma, Foconi è Bronzo in Corea del Sud al Grand prix di fioretto maschile

Bellissima esperienza

Ottima prestazione, nell’ ultima gara di Coppa del Mondo 2021/2022, per il fiorettista ternano, che batte al tabellone dei 64 Choi Nicholas Edward (HKG) per 15 – 10. Rifila un 15-9 al rappresentante del Giappone Iimura Kazuki prima di sconfiggere anche l’altro giapponese Matsuyama Kyosuke (15-10) ed il 15 – 9 contro Mepstead Marcus che gli garantisce l’ accesso in semifinale. Si ferma per entrare in finale contro Choi Chun Yin Ryan per 15 – 14. Queste le parole dell’atleta: “È stata una bellissima esperienza, questo è il frutto del lavoro fatto dopo un brutto periodo, quindi vale doppio. Ripartire in questa maniera non è per niente scontato. Nelle ultime gare ho sentito delle sensazioni positive e sono quelle che voglio portarmi fino alla fine di questa stagione. Non smetto di accumulare esperienza. Il primo pensiero è quello di continuare cosi, siamo sulla strada giusta, c’ è sicuramente ancora tanto margine di miglioramento, che sto cercando di colmare ad ogni competizione. Sto dando il 100 percento, mi sto migliorando in tutto e per tutto , dallo studio, all’ alimentazione, all’ attività fisica, dal prossimo anno inizia la qualificazione per le Olimpiadi 2024, l’obiettivo è proprio Parigi”.