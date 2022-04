Scherma: Cecchetti argento al Grand prix joy of moving, Polpetta seconda tra le bambine

TERNI – Ottimi risultati per gli spadisti del Circolo Scherma Terni nella giornata conclusiva della Seconda Prova Grand Prix Joy Of Moving a Piacenza. Ora l’ obbiettivo sono le finali dei Campionati Italiani Under 14 a Riccione. Annie Cecchetti conquista il secondo posto nella categoria Giovanissime di spada femminile. Con sei vittorie al girone si ferma solo in finale , guadagnando il secondo posto per 10 – 6 contro Emma Bartaloni (Club Scherma Colle Val D’ Elsa). Si rinnova così l’entusiasmo dei maestri di spada nei confronti dei loro atleti, dopo l’argento di Irene Polpetta (categoria bambine) e gli ottimi risultati nelle altre categorie.