Scherma, ancora un super Foconi: il quartetto azzurro qualificato a Tokyo 2020

ROMA – Pronto riscatto per Alessio Foconi nella gara a squadre di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Parigi. Dopo l’eliminazione negli ottavi di finale della gara individuale, il campione europeo del Circolo Scherma Terni trascina l’Italia nell’incredibile rimonta in semifinale contro la Francia che regala la finale con gli Usa. Peccato che nella sfida per l’oro gli Azzurri si lascino sorprendere dagli statunitensi. Italia quindi sul secondo gradino del podio della gara a squadre che ha concluso a Parigi la tappa del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile.

Quartetto azzurro La squadra azzurra composta da Daniele Garozzo, Alessio Foconi, Andrea Cassarà e Giorgio Avola, nonostante la sconfitta in finale, festeggia la matematica certezza della qualificazione olimpica a Tokyo2020 grazie ai punti conquistati in terra francese. L’Italia, quindi, potrà non solo partecipare alla gara a squadre olimpica, ma potrà anche schierare tre atleti nella gara individuale. Il quartetto azzurro è stato fermato in finale dagli Stati Uniti col punteggio di 45-36, dopo aver superato in semifinale i padroni di casa della Francia grazie alla stoccata del 45-44 messa a segno al termine di un assalto al cardiopalma che ha entusiasmato il pubblico francese dello Stade De Coubertine. Decisivo l’apporto di Foconi nella rimonta che ha permesso agli Azzurri di rientrare in gara quando ormai sembrava tutto perduto. Nel percorso di gara, gli azzurri, dopo il successo per 45-41 contro l’Ucraina, avevano sconfitto ai quarti la Russia col punteggio di 45-37.