Scherma, Alessio Foconi trionfa in Coppa del mondo a Plovdiv

TERNI – Il fiorettista ternano Alessio Foconi si fa valere con grande classe: per lui è primo posto nella gara individuale di Coppa del Mondo di fioretto maschile a Plovdiv. Di diritto, essendo il numero 3 del ranking mondiale , inizia la sua giornata nel tabellone dei 64 dove si scontra con l’ argentino Marino Nicolas che supera per 15 – 8. Il 14 – 9 con Massialas Alexander garantisce l’entrata nel tabellone degli 8 dove incontra Meinhard Gerek , battendolo per 15 – 11. Supera brillantemente per 15 – 4 la fase delle semifinali per ritrovarsi in finale contro il connazionale Daniele Garozzo dove guadagna l’ oro per 15 – 11.