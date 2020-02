Scherma, Foconi si piazza terzo in Coppa del Mondo in Egitto

TERNI – Alessio Foconi terzo in Coppa del Mondo a Il Cairo. Il fiorettista del Circolo scherma italiano è stato fermato dal bresciano Andrea Cassarà, poi secondo classificato, che in semifinale si è imposto con il punteggio di 15-11. Alessio Foconi aveva conquistato la certezza di un posto sul podio battendo per 15-10 il sudcoreano Lee Kwanghyun. L’aviere del Circolo della Scherma Terni era giunto ai quarti dopo aver superato all’esordio per 15-14 il russo Askar Khamzin, poi per rifilare un 15-11 all’egiziano Mohamed Hamza ed agli ottavi imporsi sul portacolori della Corea del Sud, Jun Heo per 15-11. Domenica è in programma la gara a squadre. Il quartetto azzurro composto da Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Giorgio Avola e Daniele Garozzo, ha già conquistato aritmeticamente il pass per i Giochi Olimpici di Tokyo2020, ma vuole guadagnare il maggior numero di punti che permetterebbero una migliore posizione nel ranking d’ingresso al tabellone della gara in terra nipponica.